Польский нефтяной концерн рассматривает покупку НПЗ, перерабатывающего российскую нефть

Польский нефтегазовый концерн Orlen ведет переговоры о покупке нефтеперерабатывающего завода PCK в немецком Шведте. Об этом заявила агентству РАР представитель польского правительства Анна Лукашевская-Третьяковская.

«Переговоры идут. Это все, что я могу сказать», — сказала Лукашевская-Третьяковская, отвечая на вопрос о том, купит ли Orlen немецкий НПЗ.

Ранее глава Orlen Даниель Обайтек выразил готовность купить НПЗ Шведте при условии, что среди его собственников не будет российских компаний.

Завод PCK до недавнего времени перерабатывал в основном российскую нефть, поступавшую по нефтепроводу «Дружба». Его мощность — 11,6 млн тонн в год. После введения санкций против РФ будущее предприятия оказалось под угрозой.

В настоящее время Rosneft Deutschland владеет 37,5% НПЗ, AET (дочерние Rosneft и Eni)— 25%, Shell Deutschland — 37,5%. В 2022 году власти ФРГ передали «дочки» Rosneft под контроль госагентства, несмотря на протесты российской компании.

Покупка PCK позволит Orlen заместить поставки российской нефти и расширить присутствие на немецком рынке. Эксперты полагают, что сделка будет выгодна для энергобезопасности региона.

В начале августа Польша завершила ремонт поврежденной ветки трубопровода «Дружба» на своей территории.

Ранее в США раскрыли, чем Польша решила заместить российскую нефть.