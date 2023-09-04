Путин заявил, что Россия может вернуться в зерновую сделку

Президент России Владимир Путин заявил, что страна может вернуться в зерновую сделку в течение нескольких дней в случае соблюдения всех условий. Об этом сообщает ТАСС.

«Хотел бы вновь подтвердить нашу принципиальную позицию: мы будем готовы рассмотреть возможность реанимировать зерновую сделку, я сегодня об этом еще раз сказал господину президенту, и сделаем это сразу же, как только будут выполнены все зафиксированные в ней договоренности о снятии ограничений на экспорт российской агропродукции», — сказал Путин.

Ранее Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Запад продолжает блокировать выполнение российских требований по зерновой сделке, в том числе по экспорту российского зерна. По словам российского лидера, прекращение зерновой сделки не отразилось на глобальных продовольственных рынках, цены продолжают снижаться.

Российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились 4 сентября в Сочи. Переговоры президентов коснулись Украины и перспектив возобновления зерновой сделки. По словам Путина, Москва готова вернуться к обсуждению продовольственной инициативы, российский президент также выразил надежду на скорые договоренности по газовому хабу.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры Путина и Эрдогана в Сочи прошли конструктивно.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».