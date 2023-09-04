Путин рассказал, как Запад обманул Россию с зерновой сделкой

Президент России Владимир Путин заявил во время пресс-конференции по итогам встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, что Запад обманул Россию касательно гуманитарного характера зерновой сделки. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Запад, мягко говоря, нас обманывал на счет гуманитарных целей черноморской инициативы, по оказанию содействия развивающимся странам», — заявил глава государства.

По его словам, из 32,8 млн тонн грузов, вывезенных с Украины, более 70% поступили в обеспеченные страны, прежде всего в страны Евросоюза.

Он отметил что на долю нуждающихся стран пришлось лишь 3% — менее 1 млн тонн.

Также Путин заявил, что пока Россия обеспечивала безопасность по зерновому коридору, «другая сторона» использовала гуманитарные коридоры для террористических атак.

Кроме того, Путин заявил по итогам переговоров с турецким коллегой, что Украина совершает попытки атак с беспилотников из украинских портов на трубопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток».

Ранее Путин заявил, что Россия может вернуться в зерновую сделку