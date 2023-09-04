Путин заявил, что Россия готова поставлять газ транзитом через Турцию

Российский президент Владимир Путин заявил во время пресс-конференции после переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, что Россия будет продолжать обеспечивать газом, в том числе, Турцию и готова поставлять его через эту страну транзитом в другие государства. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

По словам Путина, РФ «всегда была и будет» надежным поставщиком газа.

«Мы намерены и впредь обеспечивать турецкую экономику этим дешевым, но высокоэффективным и экологичным видом топлива. Более того, готовы экспортировать транзитом через Турцию газ потребителям в третьи страны, там, где в этом партнеры заинтересованы», — сказал президент РФ.

До этого представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что в Брюсселе ожидают возвращения России к черноморской зерновой сделке после переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией.