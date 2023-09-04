Эксперты оценили выгоды стран от неприсоединения к санкциям против России

Экономисты Фабио Герони (Вашингтонский университет), Дайсон Ким (Университет штата Северной Каролины) и Галип Кемаль Орхан (Банк Канады) подготовили доклад, в котором утверждается, что экономические потери стран, которые вводят санкционные меры против Российской Федерации, усиливаются, если третьи страны не присоединяются к рестрикциям. Об этом сообщает РБК.

По мнению экономистов, то, что к санкционным мерам против России не присоединились Китай, Индия и Турция смягчает эффект рестрикций для российской экономики, а также увеличивает ВВП этих государств на 0,4%.

Эксперты утверждают, что подобное происходит из-за эффектов замещения, государства перераспределяют свои экономики в пользу производства товаров для удовлетворения спроса со стороны России, а также расширяют туда экспорт, но в это же время увеличивают оттуда импорт газа.

До этого стало известно, что аналитики британского инвестиционного банка Barclays пересмотрели прогнозы экономического роста для России и Турции в 2022-2023 годах.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.