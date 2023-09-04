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Европе предрекли сложную зиму

Польские власти считают, что в Западной Европе будет сложная зима

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Global Look Press

Будущая зима может оказаться тяжелой для Западной Европы по причине нехватки электроэнергии, допустила уполномоченная правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Анна Лукашевская-Тшечаковская. Об этом сообщает Польское агентство печати.

По ее словам, Польша основательно подготовилась к началу отопительного сезона: заполнила газохранилища, запаслась углем.

«Если беспокоиться, то за наших западных соседей. Они могут столкнуться с трудной зимой», — уточнила Лукашевская-Тшечаковская.

Как добавила польская чиновница, Варшава готова будет поддержать соседние страны, столкнувшиеся с трудностями в зимний период.

«Наши немецкие соседи после отказа от атомной энергетики испытывают дефицит мощности в 5 ГВт. Каждый день мы наблюдаем отрицательный баланс немецкого энергетического рынка», — заметила она.

До этого в Haber7 предупредили, что цены на электричество в Европе зимой резко вырастут из-за Китая и холодной погоды.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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