Правительство РФ резко увеличило лимиты льготных ипотечных программ

Правительство РФ увеличило лимиты выдачи ипотеки по основным государственным программам на общую сумму 1,9 трлн рублей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Лимит по программе «Дальневосточная ипотека» под 2% годовых вырос с 450 млрд до 1,3 трлн рублей. По «Семейной ипотеке» под 6% лимит увеличен с 3,1 млрд до 3,4 млрд рублей.

Также на 500 млрд рублей до 5 трлн рублей увеличен лимит по «Льготной ипотеке на новостройки» под 8%. Лимит по программе «Ипотека для IT-специалистов» под 5% вырос с 240 млрд до 500 млрд рублей.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин допускал, что лимиты по льготной ипотеке на новостройки могут закончиться. Президент Владимир Путин заверил, что программы льготного кредитования будут продолжены.

В середине июня компания «Этажи» сообщала, что лимиты по льготную ипотеку в РФ подходят к концу.

Ранее эксперт назвал главную опасность льготной ипотеки.