Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Правительство РФ резко увеличило лимиты льготных ипотечных программ

Лимиты выдачи льготной ипотеки в России увеличены на 1,9 трлн рублей

close
100%
Freepik.com

Правительство РФ увеличило лимиты выдачи ипотеки по основным государственным программам на общую сумму 1,9 трлн рублей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Лимит по программе «Дальневосточная ипотека» под 2% годовых вырос с 450 млрд до 1,3 трлн рублей. По «Семейной ипотеке» под 6% лимит увеличен с 3,1 млрд до 3,4 млрд рублей.

Также на 500 млрд рублей до 5 трлн рублей увеличен лимит по «Льготной ипотеке на новостройки» под 8%. Лимит по программе «Ипотека для IT-специалистов» под 5% вырос с 240 млрд до 500 млрд рублей.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин допускал, что лимиты по льготной ипотеке на новостройки могут закончиться. Президент Владимир Путин заверил, что программы льготного кредитования будут продолжены.

В середине июня компания «Этажи» сообщала, что лимиты по льготную ипотеку в РФ подходят к концу.

Ранее эксперт назвал главную опасность льготной ипотеки.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях