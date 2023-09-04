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В России озвучили бюджет, который направят на оздоровление Волги

Вице-премьер Абрамченко: 43 млрд рублей направят на оздоровление Волги

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

В России выделят 43 млрд рублей на реализацию федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» в 2023-2024 году, сообщила зампред Правительства Виктория Абрамченко, передает телеканал «360».

Новый этап проекта позволит снизить объем сброса загрязненных сточных вод в реку Волга в три раза, сбросы уже удалось снизить на 30%, с 3,17 до 2,2 кубических километра в год.

На весь период действия проекта также выделено 148,3 млрд рублей на строительство и реконструкцию очистных сооружений. Завершить пока удалось 93 мероприятия на территории 15 субъектов. Абрамченко поручила Минстрою, Минприроды и Росприроднадзору проверить работу очистных сооружений и представить меры по ликвидации рисков для вновь вводимых объектов.

Кроме того, в рамках проекта расчищаются водные объекты. Так, было расчищено более 1 тыс. километров и восстановлено 23 тыс. гектаров водных объектов Нижней Волги. Это на 80% больше запланированного объема работ. Еще одним направлением является ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде, представляющих угрозу Волге. В 2023 году запланировано завершение ликвидации четырех объектов на территории Тверской, Ульяновской областей, Республик Чувашия и Татарстан, в 2024 планируют ликвидировать 14 объектов на территории семи субъектов.

В июле в Telegram-канале Росприроднадзора сообщали, что в акватории реки Волги в районе Астрахани обнаружили маслянистое пятно площадью 60 тыс. квадратных метров с характерным для нефтепродуктов запахом.

Ранее судно с дизтопливом затонуло на Волге в Саратовской области.

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