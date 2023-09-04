Эрдоган на встрече с Путиным заявил о важности перехода на нацвалюты

Главы центральных банков Турции и России Хафизе Гайе Эркан и Эльвира Набиуллина в ходе предстоящих переговоров обсудят расчеты в российских рублях и турецких лирах в рамках двусторонней торговли. Об этом заявил турецкий президент Тайип Эрдоган перед началом переговоров с главой Российской Федерации Владимиром Путиным в Сочи.

Эрдоган подчеркнул, что встреча руководителей ЦБ двух стран очень важна для отношений между Турцией и Россией с точки зрения шагов в сторону торговли в национальных валютах.

Встреча Путина и Эрдогана 4 сентября проходит в Сочи. В начале переговоров российский лидер заявил, что обсудит с турецким коллегой вооруженный конфликт на Украине и его урегулирование, а также черноморскую зерновую сделку и ситуацию в Сирии.

5 сентября Эрдоган обсудит результаты переговоров с президентом Путиным с правительством Турции.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией.