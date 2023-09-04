Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эрдоган на встрече с Путиным заявил о важности перехода на нацвалюты

Эрдоган: главы ЦБ Турции и России обсудят шаги по расчетам в нацвалютах

close
100%
Reuters

Главы центральных банков Турции и России Хафизе Гайе Эркан и Эльвира Набиуллина в ходе предстоящих переговоров обсудят расчеты в российских рублях и турецких лирах в рамках двусторонней торговли. Об этом заявил турецкий президент Тайип Эрдоган перед началом переговоров с главой Российской Федерации Владимиром Путиным в Сочи.

Эрдоган подчеркнул, что встреча руководителей ЦБ двух стран очень важна для отношений между Турцией и Россией с точки зрения шагов в сторону торговли в национальных валютах.

Встреча Путина и Эрдогана 4 сентября проходит в Сочи. В начале переговоров российский лидер заявил, что обсудит с турецким коллегой вооруженный конфликт на Украине и его урегулирование, а также черноморскую зерновую сделку и ситуацию в Сирии.

5 сентября Эрдоган обсудит результаты переговоров с президентом Путиным с правительством Турции.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях