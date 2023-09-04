Стало известно, когда запустят первый блок АЭС «Аккую» в Турции

Президент России Владимир Путин во время переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи заявил, что первый блок АЭС «Аккую» в Турции будет запущен в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Путина, Турция стала полноправным членом «международного клуба ядерных государств», и если все пойдет по плану, то после запуска первого блока атомной станции откроются интересные возможности для сотрудничества двух стран.

Он добавил, что сотрудничество России и Турции в области энергетики развивается.

«Мы в области энергетики двигаемся очень уверенно, достигнуты договоренности между основными поставщиками и потребителями с обеих сторон», — отметил Путин.

До этого РИА Новости сообщало, что в Сочи началась встреча Путина и Эрдогана. Российский президент прибыл к месту встречи первым и встретил автомобиль с турецким коллегой. Путина сопровождали глава Росатома Алексей Лихачев и вице-премьер Александр Новак.

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