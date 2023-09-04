Путин обратился к участникам Восточного экономического форума

Президент России Владимир Путин в телеграмме к открытию восьмого Восточного экономического форума отметил, что на нем обсуждаются вопросы развития российского Дальнего Востока и взаимодействие на пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Обращение Путина публикует пресс-служба Кремля.

По словам главы государства, РФ «в полной мере открыта к широкому диалогу по насущным вопросам региональной повестки дня», а также намерена участвовать в усилиях по построению в Азиатско-Тихоокеанском регионе «системы межгосударственных отношений, основанной на равноправии, взаимной выгоде и уважении законных интересов друг друга».

Также Путин заявил о необходимости определить пути формирования новых эффективных производственных и логистических цепочек, модернизации транспортных и энергетических систем, а также обеспечения продовольственной и экологической безопасности в регионе.

В марте полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сообщил о переносе Восточного экономического форума (ВЭФ). Он отметил, что новые даты утверждены с учетом графиков проведения международных мероприятий.

Восьмой Восточный экономический форум состоится 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Ранее стали известны перспективы сотрудничества России и стран АСЕАН.