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Банки Китая нарастили кредитование российских банков в четыре раза

FT: китайские банки с начала СВО увеличили активы в РФ в четыре раза

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Китайские кредиторы активно выдают кредиты российским банкам после введения западных санкций в 2022 году. Об этом сообщает Financial Times.

Специально для издания Киевская школа экономики проанализировала данные Центрального Банка России. Согласно результатам исследования, сразу четыре крупных китайских банка увеличили свои активы в российских банках с $2,2 млрд до $9,7 млрд за последние 14 месяцев. Речь идет о Промышленно-коммерческом банке Китая, Банке Китая, Китайской строительной банковской корпорации и Сельскохозяйственном банке Китая.

Это часть усилий Пекина по продвижению юаня в качестве альтернативной мировой валюты доллару. Китайские банки фактически заняли место западных банков, которые под давлением регуляторов своих стран вынуждены были сворачивать операции в России, уточняет издание.

За тот же период австрийский Raiffeisen Bank — иностранный банк с наибольшим объемом активов в России — увеличил свои активы в стране более чем на 40%, с $20,5 млрд. до $29,2 млрд.

Доля оплаты российского экспорта в юанях выросла с менее 1% до 16%, в то время как доля доллара и евро снизилась с 60% до менее половины. Это отражает экономический поворот России к Китаю на фоне рекордного товарооборота в $185 млрд в 2022 году.

В середине августа Китай удивил рынки решением по ставкам по кредитам.

Ранее ЦБ отправил доллар на второе место в списке валют.

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