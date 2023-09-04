В Казахстане сменился глава Нацбанка

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил главу Национального банка республики Галымжана Пирматова от занимаемой должности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента.

По информации агентства, Токаев подписал соответствующий указ.

Пирматов возглавлял Нацбанк Казахстана с февраля 2022 года. До этого он являлся председателем правления национальной атомной компании «Казатомпром».

До этого Токаев уволил или перераспределил должности нескольких министров.

1 сентября Токаев подписал указ о реорганизации структуры администрации главы государства. В администрации появились должности помощников президента по вопросам внутренней политики и коммуникациям, экономике, международным отношениям, праву, а также науке и инновациям.

Токаев также поручил кабмину урегулировать ситуацию на границе Казахстана и Киргизии.

Ранее Токаев заявил, что Казахстан хотел бы внести свой вклад в развитие потенциала БРИКС.