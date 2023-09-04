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Эрдоган обсудит с Путиным поставки зерна в Африку

ТАСС: Эрдоган и Путин обсудят поставки зерна в Африку при участии Катара

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Александр Гальперин/РИА Новости

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах, которые должны состояться 4 сентября, в Сочи, обсудят поставки российского зерна в Африку. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в политических кругах в Анкаре.

По словам источника, сценарий с поставками зерна из РФ в нуждающиеся страны Африки через Турцию при финансовой поддержке Катара будет на повестке дня глав двух государств.

«Необходимо детальное рассмотрение такой возможности, после чего может быть принято какое-либо конкретное решение в рамках этой инициативы», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что практическая работа по безвозмездным поставкам российского зерна шести странам Африки уже началась.

До этого стало известно, что поставки российского зерна в Турцию могут начаться в ближайшее время. Источник, участвующий в переговорах, сообщал, что параметры проекта по переработке в Турции российского зерна для доставки нуждающимся странам почти готовы, скорые поставки реальны.

Ранее во Франции заявили, что Россия будет доминировать на рынке зерна даже в случае проблем.

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