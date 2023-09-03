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США не собираются полностью прекращать продажу полупроводников в КНР

Минторг: США не собираются полностью прекращать продажу полупроводников в КНР

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Mark Schiefelbein/Pool/Reuters

Глава Минторга США Джина Раймондо заявила CNN, что Соединенные Штаты не собираются полностью прекращать поставлять в Китай полупроводники, однако наиболее продвинутые из них отправляться в КНР не будут.

«Никто никогда не говорил, что мы собираемся разрывать связи с Китаем в том, что касается полупроводников. Мы ежегодно поставляем Китаю полупроводники на миллиарды долларов. Это хорошо для американской экономики и американского бизнеса, и мы продолжим делать это», — сказала Раймондо.

Она отметила, что американская сторона «не пойдет на компромиссы» и не допустит поставок «наиболее продвинутых и мощных полупроводников в Китай, которые в Пекине хотят использовать для своих вооруженных сил».

До этого сообщалось, что китайская компания Huawei открывает секретные производства полупроводников по всему Китаю под другим названием.

Ранее в разведке США испугались внедренного китайского ПО.

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