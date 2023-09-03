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РФ в два раза нарастила закупки лекарств в Бразилии

РФ в два раза увеличила закупки медикаментов в Бразилии за семь месяцев

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Пресс-служба РФПИ

За семь месяцев 2023 года Россия более чем в два раза увеличила импорт фармацевтической продукции из Бразилии. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на бразильскую статслужбу.

В денежном выражении закупки выросли до $3,8 млн с $1,7 млн годом ранее. В натуральных показателях рост составил 93% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Показатель почти достиг исторического максимума зафиксированного в 2010 году, уточняет агентство.

Основу импорта составили инсулины датской компании Novo Nordisk, которая локализовала производство в Бразилии. Речь идет о таких препаратах, как «Фиасп», «Протафан» и «Актрапид» — популярных и востребованных средствах для лечения диабета. Также закупались отдельные виды фармсубстанций, средства гигиены полости рта и зубов, а также эфирные масла.

По мнению директора по развитию аналитической компании RNC Pharma Николая Беспалова, резкий рост закупок связан с политикой импортозамещения на фоне санкций и логистических ограничений. Ввозимые лекарства в основном имеют аналоги в России, однако некоторые современные инсулиновые препараты пока не производятся в стране.

В начале сентября стало известно, что российские аптеки начнут изготавливать персональные лекарства для пациентов.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о бесплатных лекарствах для россиян.

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