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В Молдавии заявили об отсутствии многомиллионного долга перед «Газпромом»

Президент Молдавии Санду: аудиторы не выявили долга страны перед «Газпромом»

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Vladislav Culiomza/Reuters

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что международная аудиторская компания не выявила у Молдавии долга в $800 млн перед «Газпромом». Ее слова в ходе встречи с жителями Гагаузской автономии в селе Конгаз приводит издание «Молдавские ведомости».

По словам Санду, на следующей неделе правительство Молдавии выступит с заявлением о найме международной компании, которая провела аудит и не выявила у нас никаких долгов перед «Газпромом».

«Нас хотели обмануть в 2021 году», — отметила молдавский лидер.

В июле министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявлял о завершении аудита исторического долга государственной компании «Молдовагаз» перед российским «Газпромом».

В октябре 2021 года молдавские власти договорились с «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа в страну при условии проведения аудита задолженности компании «Молдовагаз» в 2022 году. «Газпром» сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения «Молдовагазом» обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.

В июне 2023 года Парликов заявлял, что Молдавия не видит смысла в дальнейших закупках природного газа у российской компании «Газпром». По его словам, российская и молдавская стороны, так или иначе, не выполняют свои обязательность в полной мере.

Ранее «Газпром» сообщил о снижении потребления газа в Европе на 26 млрд куб. м.

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