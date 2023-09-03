В Госдуму внесли законопроект о бесплатных лекарствах для россиян

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов рассказал о разработке законопроекта по введению системы обязательного лекарственного страхования для россиян. По его словам, такой проект планируется внести в осеннюю сессию. Об этом сообщает агентство Прайм.

«Законопроект предусматривает решение накопившихся проблем путем введения системы обязательного лекарственного страхования для граждан России, встроенной в систему обязательного медицинского страхования», — заявил Чернышов.

Он отметил, что граждане с низкими доходами, безработные, пенсионеры, несовершеннолетние и страдающие хроническими заболеваниями должны бесплатно получать лекарства.

По данным Чернышова, за первое полугодие 2023 года россияне потратили на лекарства 6,3 млрд рублей. При этом почти 70% стараются экономить на препаратах. Расходы на лекарства у каждого третьего превышают 2 тыс. рублей в месяц.

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