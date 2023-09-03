В России вырос спрос на специалистов нефтегазовой отрасли

Спрос на специалистов в нефтегазовой сфере с января по август текущего года вырос на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование платформы HeadHunter.

«За январь–август 2023 года компании из отрасли «Нефть и газ» открыли 127,6 тыс. вакансий, что на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.

Большинство подобных вакансии открыты в Москве — 9%, затем в Санкт-Петербурге — 6%, на третьем месте — Уфа с 4%.

Наиболее дефицитными специальностями в сфере нефти и газа стали токари, слесари и сварщики.

Ранее стало известно, что выкуп российскими нефтегазовыми компаниями своих акций у иностранных владельцев несет риски для курса рубля. К такому выводу пришли эксперты инвестиционного подразделения Сбербанка (SberCIB). По их мнению, подобные сделки способны усилить отток капитала и негативные ожидания на валютном рынке.

Ранее россиянам рассказали, к каким болезням приводит работа по ночам.