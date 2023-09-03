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В России резко увеличился спрос на бытовую технику из Турции и Китая

«Известия»: в России за год увеличился спрос на бытовую технику из Турции и КНР

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Евгений Биятов/РИА Новости

Бытовая техника из Китая и Турции вытесняет из России электроприборы ушедших европейских брендов, продажи наиболее ходовых категорий из этих стран за год выросли на 20%. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

Китайской и турецкой техникой интересуются из-за большого ассортимента, стабильности с наличием товара, в том числе за счет производства в России, а также выстроенные логистические процессы, отметили специалисты.

Издание утверждает, что с января по июль 2023 года продажи холодильников китайской Haier в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 21%, Gorenje (бренд принадлежит китайской компании) — на 100%, турецкой Beko — на 17%.

По словам экспертов, люди стали больше приобретать недвижимость, из-за чего растет спрос на бытовую технику, чтобы обустроить жилье.

До этого стало известно, что за последний год спрос на растительные напитки и продукты в Москве и области среди покупателей «Пятерочки» и «Перекрестка» вырос более чем на 170%.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.

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