В Анкаре оценили шансы возобновления прежней зерновой сделки с РФ

Шансы на восстановление зерновой сделки в прежнем формате по результатам предстоящих переговоров президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина могут быть крайне низкими, считает источник в политических кругах Анкары. Об этом сообщает ТАСС.

«Шансы реально договориться о возрождении прежней зерновой сделки в ходе переговоров Эрдогана и Путина очень низкие. Тема будет обсуждаться, конечно, но договоренностей ждать не стоит», — считает источник.

По словам собеседника агентства, позиции ООН, Соединенных Штатов и РФ не позволяют разрешить вопрос с перспективами зерновой сделки.

«И турецкие посреднические усилия здесь не помогут», — добавил он.

Москва, как утверждается, неоднократно «четко обозначала свои ожидания» для продолжения участия в указанной сделке.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова уточняла, что зерновая сделка и раньше подразумевала переподключение РСХБ к SWIFT.

17 июля нынешнего года сделка прекратила действие. Президент России Владимир Путин заявлял, что Россия вернется в зерновую сделку в случае снятия ограничений с ее сельскохозяйственного экспорта.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.