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В Китае рассказали, как доллар теряет свои позиции на глобальном рынке

Посол КНР Лю Шаобин указал на усиление тенденции отказа от доллара в мире

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Depositphotos

Посол Китая в Турции Лю Шаобин заявил, что в мире усиливается тенденция отказа от использования доллара США. Об этом сообщается в материале турецкого журнала Aydınlık.

Дипломат отметил, что страны — участницы БРИКС тяготеют к ведению торговли в национальных валютах. В ответ Вашингтон принимает односторонние меры с целью сохранения своего лидерства на глобальной арене, подчеркнул он.

«Доллар — это инструмент мирового господства США. Поэтому тенденция отказа от использования доллара усиливается», — сказал Лю Шаобин.

Глава дипломатической миссии добавил, что Китай занимает второе место в рейтинге крупнейших экономик мира. По словам посла, сейчас в государстве наблюдается переход на расчеты в юанях.

В связи с этим он указал на большое значение использования национальных валют при сотрудничестве в рамках БРИКС. Как отметил дипломат, реализация подобной инициативы позволит существенно улучшить отношения между членами организации.

23 августа президент РФ Владимир Путин по видеосвязи выступил на заседании лидеров стран БРИКС. В ходе мероприятия глава Кремля призвал зарубежных партнеров расширить межбанковскую кооперацию и расчеты в местных валютах.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин признала, что укрепление БРИКС может привести к ослаблению доллара.

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