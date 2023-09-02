Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Турции рассказали об идее ООН по возвращению РФ в зерновую сделку

Anadolu: в ООН допустили снятие части ограничений для России по зерновой сделке

close
100%
Vadim Ghirda/Reuters

В новых предложениях ООН по вопросу возобновления зерновой сделки могут предусматриваться варианты снятия некоторых ограничений с Россией. Об этом сообщает турецкое государственное агентство Anadolu.

Данные предложения якобы включены в новый пакет, разработанный всемирной организацией в сотрудничестве с Турцией.

По информации издания, основными элементами соглашения могут быть «включение европейской дочерней компании российского Россельхозбанка в систему SWIFT». Также речь может пойти о разблокировке замороженных в Европе активов российских предприятий, осуществляющих производство удобрений.

Предположительно, тему с возобновлением зерновой сделки обсудят во время переговоров с участием президентом России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана уже 4 сентября. Встреча глав государств планируется в Сочи.

Также Кремль уточнял, что Путин и Эрдоган обсудят актуальную международную проблематику.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях