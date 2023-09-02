В Турции рассказали об идее ООН по возвращению РФ в зерновую сделку

В новых предложениях ООН по вопросу возобновления зерновой сделки могут предусматриваться варианты снятия некоторых ограничений с Россией. Об этом сообщает турецкое государственное агентство Anadolu.

Данные предложения якобы включены в новый пакет, разработанный всемирной организацией в сотрудничестве с Турцией.

По информации издания, основными элементами соглашения могут быть «включение европейской дочерней компании российского Россельхозбанка в систему SWIFT». Также речь может пойти о разблокировке замороженных в Европе активов российских предприятий, осуществляющих производство удобрений.

Предположительно, тему с возобновлением зерновой сделки обсудят во время переговоров с участием президентом России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана уже 4 сентября. Встреча глав государств планируется в Сочи.

Также Кремль уточнял, что Путин и Эрдоган обсудят актуальную международную проблематику.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.