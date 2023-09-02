Дружественная России страна повысила экспортную пошлину на нефть

Белоруссия с 1 сентября увеличила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ставки экспортных пошлин на сырую нефть, битум нефтяной, мазут, вазелин и парафин, а также отработанные нефтепродукты теперь находятся на уровне $21,4 за тонну против действовавших ранее $16,9. При поставках за рубеж прямогонного бензина белорусские компании должны заплатить $11,7 с тонны (ранее — $9,2). Пошлины на товарные бензины и дизель повысились с $5 до $6,4 за тонну. Такой же сбор действует для поставщиков средних дистиллятов, бензола, толуола, ксилол, смазочных масел.

До этого Минск поднимал пошлины 1 августа после снижения 1 июля. Ставки росли также с 1 июня, 1 мая, 1 апреля и 1 марта. То ест текущее повышение пошлин — шестое за этот год. 1 февраля ставки были уменьшены. 1 января пошлины были резко снижены — на 61,4%.

Белоруссия с 2010 года унифицирует ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с действующими в России. Минск делает это с учетом беспошлинного импорта нефти из Москвы. Согласно договоренностям в рамках Евразийского экономического союза, с 2015 года все экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты остаются в белорусском бюджете.

С 1 сентября в России действуют повышенные экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты. Пошлина на нефть выросла до $21,4 за тонну, на светлые нефтепродукты — до $6,4 за тонну, на темные — до $21,4 за тонну. Пошлина на бензин составляет $6,4 за тонну. На газ действует прежняя пошлина. Повышение экспортной пошлины на нефть приведет к дополнительным доходам российского бюджета. Однако для отечественных нефтяных компаний это означает снижение выручки от экспорта. Вице-премьер РФ Александр Новак в середине августа поручил Минэнерго рассмотреть возможность введения лицензий на вывоз нефтепродуктов из России.

Ранее стало известно, что в России может вырасти стоимость нефтепродуктов.