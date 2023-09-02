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Власти обсудили отказ от «паритета» в авиации

Правительству РФ предложили отказаться от паритета в авиации

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Shutterstock

Турбизнес предложил правительству РФ ряд мер, которые к 2030 году должны увеличить до 16 млн число поездок иностранцев в Россию. Среди таких мер — отказ от «правил паритета» в авиаотрасли и режим «открытого неба» для зарубежных авиакомпаний. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника. По информации издания, меры обсуждались на стратегической сессии по туризму в правительстве 29 августа, ее провел провел вице-премьер РФ Михаил Мишустин.

«Правила паритета» предполагают, что все страны — участники различных авиационных конвенций одновременно соглашаются возобновить полеты, а режим «открытого неба» разрешает зарубежным авиакомпаниям возить пассажиров в третьи страны. Этот блок мер также включает снижение платы за пользование воздушным пространством России для иностранных авиакомпаний за чартеры с туристами.

Второй блок касается упрощения визового режима. Он включает отказ от моратория на одностороннее упрощение Россией визового режима, упрощение содержания анкеты для электронной визы и уменьшение тарифов на визы.

В-третьих, до конца 2023 года нужно запустить виртуальную «карту туриста» национальной платежной системы «Мир», а также увеличить лимит ввоза иностранной валюты для туристов, который не нужно декларировать. Этот блок также включает развитие инфраструктуры точек приема иностранных платежных сервисов (Union Pay, WeChat, Alipay).

В презентации к сессии говорится, что к 2030 году количество турпоездок по России должно вырасти почти вдвое — до 140 млн в год. Речь идет о поездках, совершенных как жителями страны, так и иностранцами. Число путешествий последних повысится до 16 млн, что в пять раз больше, чем сейчас.

По данным Федеральной службы безопасности, в январе-июне 2023 года иностранцы совершили в Россию 187,8 тыс. визитов с туристическими целями. В 2019 году таковых было около 2 млн.

Ранее сообщалось, что Россия увеличит бюджетные расходы на туризм в 1,5 раза.

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