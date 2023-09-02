Вклады европейцев обесценились более чем на 10%

Покупательная способность вкладов домохозяйств в еврозоне за последние 16 месяцев упала примерно на 11% из-за текущего конфликта на Украине и пандемии коронавируса, следует из ответа Еврокомиссии (ЕК) на запрос депутата Европарламента от Свободной демократической партии Германии Морица Кёрнера. Об этом со ссылкой на журнал Der Spiegel пишет ТАСС.

Обесценивание вкладов европейцев произошло в период с начала 2022 года по апрель 2023 года, уточнила член ЕК по вопросам финансовой стабильности и услуг Мейрид Макгиннесс. Потеря покупательной способности депозитов произошла из-за «проблем в поставках, связанных с пандемией», и конфликта на Украине. Он «привел к дополнительному нарушению цепочек поставок в важных секторах» и увеличению расходов на электроэнергию. Текущие темпы роста цен по-прежнему выше процентных ставок по банковским вкладам.

По предварительной оценке Евростата, темпы роста потребительских цен в 20 странах еврозоны перестали замедляться и достигли 5,3% в годовом выражении по итогам августа. В июне темпы роста цен в еврозоне составили 5,5%, в июле — 5,3%. Августовский показатель оказался выше прогнозов аналитиков, опрошенных агентством Reuters. Они ожидали инфляцию на уровне 5,1%. Для сдерживания роста цен Европейский центробанк (ЕЦБ) может в десятый раз подряд поднять ключевую ставку, сообщало Bloomberg.

Аналитики агентства предположили, что экономику еврозоны ждет рекордный шок из-за политики ЕЦБ. По их мнению, действия европейского финансового регулятора грозят задушить экономический рост странах союза и усилить риск глубокой рецессии.

Ранее ЕК предупредила о начале рецессии в странах еврозоны.