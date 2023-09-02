В России допустили, что Саудовская Аравия может снизить сокращение добычи нефти

Саудовская Аравия в октябре может снизить сокращение добычи нефти с 1 млн до 0,8-0,9 млн баррелей в сутки. Такой прогноз РИА Новости дал замдиректора центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов.

Эксперт допустил, что Эр-Рияд продолжит добровольное сокращение добычи нефти. Резкого роста цен на топливо в ближайшие месяцы Колобанов не ожидает. В то же время новости об отмене такого сокращения приведут к заметному падению цен на нефть — на величину большую, чем прирост добычи. Это будет расцениваться исключительно как обида саудитов на других участников рынка, которые в это время занимают их нишу, объяснил энергоэксперт.

«Представляется возможным немного уменьшить данное добровольное ограничение, например, до 0,8-0,9 миллиона баррелей в сутки, чтобы показать рынку, что саудиты обладают «тайным знанием» о будущем росте спроса», — отметил Колобанов.

На торгах лондонской биржи IСE в пятницу вечером цены на нефть эталонной североморской марки Brent достигли $88,38 за баррель, прибавив за день 2,14%. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Газетой.Ru» допустил, что если цены начнут закрепляться на уровне $90 за баррель, Саудовская Аравия начнет выводить на рынок дополнительные объемы топлива. Он согласен, что с большой долей вероятности Эр-Рияд продлит добровольное сокращение добычи нефти на октябрь.

О продлении Саудовской Аравией добровольного снижения добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки на сентябрь стало известно 3 августа. Информагентство SPA со ссылкой на источник в министерстве энергетики королевства сообщило, что в сентябре добыча Саудовской Аравии составит около 9 млн баррелей в сутки.

Как правило, Москва и Эр-Рияд объявляют о своем решении по добровольным сокращениям в один день. Накануне вице-премьер России Александр Новак заявил, что РФ достигла договоренностей с партнерами альянса ОПЕК+ по снижению экспорта своей нефти и объявит о новых параметрах на следующей неделе.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с ценами на нефть в сентябре.