Египетский миллиардер Аль-Файед скончался в 94 года

Бывший владелец Harrods и футбольного клуба «Фулхэм», уроженец Египта Мохаммед Аль-Файед умер в возрасте 94 лет. Об этом пишет Sky News.

Аль Файед родился в Александрии в 1929 году. Он начал свою карьеру с продажи газированных напитков, а затем работал продавцом швейных машин. Мужчина прожил в Великобритании две трети своей жизни — свыше 60 лет.

После смерти мужчина оставил вдовой свою вторую жену, финскую модель Хайди Ватен, и четверых детей — Жасмин, Карима, Камиллу и Омара.

До этого Аль-Файед выразил уверенность, что авария, в которой погибла принцесса Диана и его сын Доди, была подстроена спецслужбами.

Сын Аль-Файеда, кинопродюсер Доди Файед и принцесса Диана погибли 31 августа 1997 года, когда их машина разбилась в автодорожном туннеле в Париже, когда они пытались обогнать фотографов-папарацци на мотоциклах.

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