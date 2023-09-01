Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эксперты предсказали госдолгу Китая рекордный рост

Scope: госдолг Китая превысит 100% ВВП к 2027 году

close
100%
Depositphotos

Размер суверенного долга Китая превысит 100% ВВП к 2027 году. Об этом сообщается в докладе европейского рейтингового агентства Scope Ratings.

Уточняется, что в 2010 году государственный долг составлял лишь 34% от ВВП, а к 2019 году он увеличился до 60%. Отмечается, что на фоне мер финансового стимулирования во время пандемии коронавируса показатели составили уже 77%. Эксперты, учитывая замедление темпа реформ, посчитали логичным, что через несколько лет госдолг составит рекордные 100%.

Специалисты агентства прогнозируют это в том числе с учетом высокого риска выбора китайскими властями неверной финансовой политики в обстоятельствах демографических проблем и напряженной ситуации в секторе недвижимости.

28 августа рейтинговое агентство Moody's Investors Service в новом макроэкономическом обзоре по Китаю обратило внимание на ряд структурных вызовов, стоящих перед китайской экономикой. В докладе отмечалось, что демографическое старение и торможение прироста рабочей силы будут сдерживать повышение производительности труда. Кроме того, высокие уровни госдолга уже не позволяют обеспечивать такие же темпы роста традиционных секторов.

По мнению российских экспертов, замедление китайской экономики вряд ли негативно скажется на российском экспорте благодаря растущей взаимозависимости двух стран. Вместе с тем Китай, вероятно, будет контролировать передачу перспективных технологий, чтобы получать максимальную выгоду для собственного развития.

Ранее китайским экономистам запретили говорить о проблемах.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях