Эксперты предсказали госдолгу Китая рекордный рост

Размер суверенного долга Китая превысит 100% ВВП к 2027 году. Об этом сообщается в докладе европейского рейтингового агентства Scope Ratings.

Уточняется, что в 2010 году государственный долг составлял лишь 34% от ВВП, а к 2019 году он увеличился до 60%. Отмечается, что на фоне мер финансового стимулирования во время пандемии коронавируса показатели составили уже 77%. Эксперты, учитывая замедление темпа реформ, посчитали логичным, что через несколько лет госдолг составит рекордные 100%.

Специалисты агентства прогнозируют это в том числе с учетом высокого риска выбора китайскими властями неверной финансовой политики в обстоятельствах демографических проблем и напряженной ситуации в секторе недвижимости.

28 августа рейтинговое агентство Moody's Investors Service в новом макроэкономическом обзоре по Китаю обратило внимание на ряд структурных вызовов, стоящих перед китайской экономикой. В докладе отмечалось, что демографическое старение и торможение прироста рабочей силы будут сдерживать повышение производительности труда. Кроме того, высокие уровни госдолга уже не позволяют обеспечивать такие же темпы роста традиционных секторов.

По мнению российских экспертов, замедление китайской экономики вряд ли негативно скажется на российском экспорте благодаря растущей взаимозависимости двух стран. Вместе с тем Китай, вероятно, будет контролировать передачу перспективных технологий, чтобы получать максимальную выгоду для собственного развития.

Ранее китайским экономистам запретили говорить о проблемах.