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Средство для похудения озолотило акционеров компании Novo Nordisk

Датская фармкомпания Novo Nordisk временно стала самой дорогой компанией Европы

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Датская фармкомпания Novo Nordisk ненадолго возглавила список самых дорогих компаний Европы, опередив французскую компанию LVMH, владеющую брендами Louis Vuitton и Dior. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, на открытии торгов в Копенгагене 1 сентября акции Novo Nordisk достигали отметки в 1287,4 датской кроны за бумагу. Таким образом рыночная капитализация всей компании достигла $421 млрд. Отмечается, что в это время акции LVMH в Париже дешевели до €772,6 за бумагу, а капитализация группы составила $420,6 млрд.

В дальнейшем цена акций датской компании опустилась до 1283,2 кроны (капитализация $419,6 млрд), а бумаги LVMH выросли до €784,9, что повысило ее рыночную стоимость до $426,2 млрд.

Как отмечает Bloomberg, причиной стал успех выпускаемых компанией инъекционных препаратов для похудения Wegovy и Ozempic.

Согласно материалу агентства, акции Novo Nordisk подорожали более чем в четыре раза с конца 2018 года.

В июле компания Kokoc Group опубликовала исследование, согласно которому почти 40% респондентов никак не ощутили на себе сокращение доступности лекарственных средств в России. При этом 9% опрошенных смогли заменить недоступные лекарства препаратами российского производства. 20% нашли аналоги, доступные для покупателей в России. А 30% ответивших и вовсе не смогли ничем заменить отсутствующие в РФ лекарства.

Ранее в России резко вырос импорт пива.

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