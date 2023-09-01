В Екатеринбурге закрыли алкомаркеты сети «Магнум»

В Екатеринбурге и Верхней Пышме Свердловской области прекратили работу алкомаркеты «Магнум». Об этом сообщается на сайте торговой сети.

Согласно сообщению, в связи с переоформлением лицензии оказались закрыты 13 магазинов. При этом девять торговых точек в настоящее время продолжают работу.

«Информация о возобновлении работы магазинов будет размещена на сайте», — указали в торговой сети.

Сеть розничных магазинов «Магнум» была основана в 2008 году и изначально входила в холдинг «Омега Спиритс Групп». В 2010 и 2011 годах юридические лица, за которыми числились торговые точки «Магнум», были признаны банкротами. По сообщению представителей холдинга «Омега Групп», уход с рынка прежних юрлиц — результат судебных тяжб по искам Сбербанка России.

В конце июля в Санкт-Петербурге была приостановлена лицензия на продажу алкоголя в магазинах «Пятерочка». X5 Group отмечало, что решение о приостановке было принято лицензирующими органами в связи со случаем трехлетней давности, когда несовершеннолетнему продали алкоголь в одном из магазинов. В компании отметили, что штраф после этого инцидента был оплачен еще в 2020 году.

11 августа сообщалось, что супермаркет в австрийском городе Кремс ан дер Донау был закрыт после того, как в нем заметили паука, укус которого может вызвать длительную и болезненную эрекцию.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.