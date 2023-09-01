Сбер и МГИМО заключили соглашение о сотрудничестве в сфере образования, науки и профориентации, сообщает пресс-служба банка.

Соглашение о сотрудничестве подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Стороны планируют реализовывать совместные проекты образовательного, научного, профориентационного, просветительского и информационного характера. Также они договорились о продвижении новых компетенций и профессий, расширении возможностей практической деятельности для студентов и выпускников МГИМО.

Как напомнил Греф, МГИМО является давним партнером Сбера. По его словам сотрудники компании читают в университете курсы по цифровым финансам, цифровому туризму и исламскому банкингу, готовят кейсы для слушателей МВА и магистратуры по искусственному интеллекту.

«В прошлом году совместную программу переподготовки окончили порядка 700 студентов МГИМО, а в новом учебном году на Цифровой кафедре, которая реализуется с нашей «Школой 21», будет обучаться более 1000 студентов университета. Планируется создание совместного бакалавриата в сфере бизнес-информатики и финансовых технологий. И это далеко не все наши проекты», — добавил он.

Кроме того, сотрудничество предполагает реализацию акселерационных программ по развитию молодежного технологического предпринимательства, консультационную поддержку образовательных программ МГИМО в сфере информационных технологий, экономики и финансов

Также в него входит развитие цифровой и материально-технической инфраструктуры МГИМО, создание и развитие новых образовательных технологий и инновационных цифровых моделей образования.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Сбер создал проект для студентов «Скрытые таланты», с помощью которого можно создать сопроводительное письмо для отклика на стажировку или вакансию.