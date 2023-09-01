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Набиуллина дала прогноз по уровню ключевой ставки

Глава ЦБ Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в сентябре

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Банк России

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила о возможности повышения ключевой ставки на заседании 15 сентября на конференции «10 лет Мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра» 1 сентября. Об этом пишет газета «Известия».

«Я напомню, что мы на внеочередном заседании повысили ставку именно из-за эскалации рисков для инфляции, и в этом ситуация отличается от того, что было в конце 2014 года — начале прошлого», — отметила глава ЦБ.

Набиуллина объяснила, что ЦБ может снизить ключевую ставку только в случае снижения инфляции. Банк России будет учитывать различные данные сентября для принятия решения по ставке. По оценке ЦБ на 7 августа, инфляция в России выросла до 4,4% в годовом выражении и продолжает ускорение. Целевым показателем регулятора является уровень 4%.

15 августа 2023 года Центробанк повысил ключевую ставку на 350 базисных пунктов до 12% годовых. Такое решение ЦБ принял на внеочередном заседании совета директоров в целях ограничения рисков для ценовой стабильности и с учетом текущей инфляции. Что теперь будет со вкладами, кредитами и курсом рубля – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Набиуллина заявила, что Центробанк продлит ограничения на операции с наличной валютой после 9 сентября.

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