Набиуллина объяснила, что в перспективе стабилизирует курс рубля

Повышение ключевой ставки Центробанка РФ в перспективе стабилизирует курс рубля. Об этом журналистам сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на конференции «10 лет Мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра» 1 сентября, пишет «Прайм».

«На наш взгляд, основное — это повышение привлекательности рублей, и поэтому мы считаем, что повышение ключевой ставки с лагом, постепенно внесет свой вклад в стабилизацию курса», — сказала Набиуллина.

По ее словам, мера по возврату обязательной продажи валютной выручки не даст ожидаемого эффекта. Набиуллина пояснила, что большую часть экспортной выручки российские компании получают в рублях. Во-вторых, если экспортер продает часть валютной выручки, у него есть возможность выкупить ее на следующий день.

«Таким образом увеличивается оборот валютного рынка, но не меняется баланс спроса и предложения», — объяснила она.

15 августа ЦБ повысил ключевую ставку на 350 базисных пунктов до 12% годовых. В пятницу Набиуллина заявила, что снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях ЦБ маловероятно. По ее словам, регулятор может пойти на смягчение денежно-кредитной политики, только если он увидит устойчивое снижение темпов роста цен.

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