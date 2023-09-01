Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Набиуллина объяснила, что в перспективе стабилизирует курс рубля

Набиуллина: повышение ключевой ставки постепенно стабилизирует курс рубля

close
100%
Пресс-служба Банка России/РИА «Новости»

Повышение ключевой ставки Центробанка РФ в перспективе стабилизирует курс рубля. Об этом журналистам сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на конференции «10 лет Мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра» 1 сентября, пишет «Прайм».

«На наш взгляд, основное — это повышение привлекательности рублей, и поэтому мы считаем, что повышение ключевой ставки с лагом, постепенно внесет свой вклад в стабилизацию курса», — сказала Набиуллина.

По ее словам, мера по возврату обязательной продажи валютной выручки не даст ожидаемого эффекта. Набиуллина пояснила, что большую часть экспортной выручки российские компании получают в рублях. Во-вторых, если экспортер продает часть валютной выручки, у него есть возможность выкупить ее на следующий день.

«Таким образом увеличивается оборот валютного рынка, но не меняется баланс спроса и предложения», — объяснила она.

15 августа ЦБ повысил ключевую ставку на 350 базисных пунктов до 12% годовых. В пятницу Набиуллина заявила, что снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях ЦБ маловероятно. По ее словам, регулятор может пойти на смягчение денежно-кредитной политики, только если он увидит устойчивое снижение темпов роста цен.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как ключевая ставка влияет на курс рубля и жизнь россиян.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях