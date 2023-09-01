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Цена нефти марки WTI показала рекордный рост с ноября 2022 года

Цена нефти марки WTI превысила $85 за баррель впервые с ноября 2022 года

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Shutterstock

Мировые цены на нефть поднялись более чем на 1% в ходе торгов в пятницу. Об этом свидетельствую данные лондонской биржи ICE.

По данным торгов, цена нефти марки WTI превысила $85 за баррель впервые с 17 ноября 2022 года.

По состоянию на 16:07 по московскому времени цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,42%, до $88,06 за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 1,7%, до $85,05.

До этого ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя рост цен на топливо на бирже ICE, прогнозировал, что цена барреля эталонной североморской марки Brent в ближайшее время будет колебаться в коридоре $80-90.

30 августа стоимость нефти марки Brent на бирже ICE впервые превысила $86 с 15 августа.

Объемы запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 25 августа, сократились по данным Американского института нефти на 11,5 млн баррелей, намного превысив ожидания рынка, что свидетельствует о прочном спросе, считают аналитики, опрошенные Reuters.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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