Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Австрии заявили, что большинство западных компаний продолжают работать в России

Глава МИД Австрии Шалленберг: бизнесу из России уйти труднее, чем это изображают

close
100%
Lisi Niesner/Reuters

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine, что большинство западных компаний продолжают работать в России.

«Более 90% западных компаний продолжают работать в России. Отступить гораздо труднее, чем часто изображают», — сказал Шалленберг.

Дипломат также отметил снижение зависимости Австрии от российского газа. По его словам, доля топлива из РФ в закупках в марте 2023 года снизилась с 80% до 50% в сравнении с мартом 2022 года. По его словам, только 12% энергетических потребностей Австрии покрываются за счет российского газа.

В начале июля глава австрийской компании Альфред Штерн заявлял, что предприятие собирается и в дальнейшем продолжить закупки газа у России с учетом долгосрочного контракта с «Газпромом».

Шалленберг также говорил о том, что страны Европы не могут «отменить» Российскую Федерацию и резко прекратить диалог с ней с ней, когда речь идет о создании архитектуры европейской безопасности после завершения конфликта на Украине. По его словам, отношения между Западом и РФ «уже давно, по сути дела, не просто радикально изменились, а приостановлены на большей части направлений, а где-то и остановлены на долгие периоды».

Ранее в Австрии заявили, что полностью прекратить торговлю с Россией невозможно.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях