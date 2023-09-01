В Австрии заявили, что большинство западных компаний продолжают работать в России

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine, что большинство западных компаний продолжают работать в России.

«Более 90% западных компаний продолжают работать в России. Отступить гораздо труднее, чем часто изображают», — сказал Шалленберг.

Дипломат также отметил снижение зависимости Австрии от российского газа. По его словам, доля топлива из РФ в закупках в марте 2023 года снизилась с 80% до 50% в сравнении с мартом 2022 года. По его словам, только 12% энергетических потребностей Австрии покрываются за счет российского газа.

В начале июля глава австрийской компании Альфред Штерн заявлял, что предприятие собирается и в дальнейшем продолжить закупки газа у России с учетом долгосрочного контракта с «Газпромом».

Шалленберг также говорил о том, что страны Европы не могут «отменить» Российскую Федерацию и резко прекратить диалог с ней с ней, когда речь идет о создании архитектуры европейской безопасности после завершения конфликта на Украине. По его словам, отношения между Западом и РФ «уже давно, по сути дела, не просто радикально изменились, а приостановлены на большей части направлений, а где-то и остановлены на долгие периоды».

Ранее в Австрии заявили, что полностью прекратить торговлю с Россией невозможно.