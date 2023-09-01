Около половины населения Германии опасаются краха ее экономики

Около 50% населения Германии выразили крайнее сомнение, что при действующей власти страна сможет сохранить позиции одной из ведущих мировых экономик. В прошлом году лишь 30% немцев выражали подобные опасения. Об этом пишет Reuters со ссылкой на

исследование, проведенное Институтом демоскопии Алленсбах.

Противоположную точку зрения высказал 31% респондентов. Их доля на 17 п.п. ниже, чем год назад.

58% немцев, занимающих руководящие должности, высказали мнение, что Германия уже пережила период своего расцвета и далее возможен только спад. 76% опрошенных опасаются, что ФРГ ждет деиндустриализация из-за высоких цен на электронергию. А 68% немцев считают, что промышленность страны имеет устойчивую тенденцию к ослаблению. Только 41% респондентов считают Германию привлекательной для ведения бизнеса. В прошлом году таковых было 71%.

55% опрошенных сообщили, что политика правительства ФРГ ослабляет экономику страны. Лишь 10% уверены, что действия властей оказывают на нее положительное влияние.

Согласно прогнозу немецких экономистов из Кёльнского института экономических исследований, экономика Германии в этом году сократится на 0,5% по сравнению с прошлым годом. Основными причинами называются спецоперация, высокие цены на энергоносители, ослабление мировой торговли из-за геополитической напряженности, а также последствия жесткой денежно-кредитной политики. Экономисты ожидают падения импорта на 2% и экспорта на 1%. Потребление домохозяйств снизится почти на 1,5% по причине высокой инфляции, которая прогнозируется на уровне 6,5% в 2023 году. Это станет одним из главных факторов экономического спада. Численность занятых увеличится лишь на 0,5%. Уровень безработицы достигнет 5,5%. Дефицит госбюджета оценивается экономистами в 2,5% ВВП. Госдолг страны составит 65% ВВП.

3 августа в Германии заявили об экономическом кризисе, который тянет на дно всю Европу.

По данным Статистического агентства Германии, валовой внутренний продукт (ВВП) снижается уже второй квартал подряд. В первом квартале 2023 года он сократился на 0,3%, а в четвертом квартале 2022 года — на 0,5%.

Ранее в Британии заявили о рецессии в экономике Германии.