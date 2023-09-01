Россиянам назвали плюсы и минусы нового порядка уплаты налогов

Новый порядок уплаты налогов, когда каждый налогоплательщик будет производить оплату через Единый налоговый счет (ЕНС) и пополнять его с помощью единого налогового платежа (ЕНП), имеет свои плюсы и минусы. Об этом «Общественной службе новостей» рассказал кандидат экономический наук Леонид Хазанов.

Так, по словам экономиста, очевидным плюсом является то, что новая схема сократит затраты на работу бухгалтеров. До этого им приходилось платить каждый налог по особому порядку, что приводило к огромной работе и большому количеству ошибок. Кроме того, теперь налогоплательщику не придется самому распределять денежные средства по необходимым налогам: НДС, налог на прибыль, НДФЛ. Он будет просто перечислять деньги на этот счет.

«Но есть и минусы. Если раньше бухгалтер мог управлять налоговыми платежами и в первую очередь оплачивать какие-то особо важные задолженности, то теперь так не будет. Все задолженности важны, и если денег не хватает по одному налогу, то недоимка возникает и по всем остальным. К тому же увеличится объем отчетности, то есть перед каждым платежом надо передавать уведомления о суммах налога», — отметил Хазанов.

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко до этого отмечала, что пополнить ЕНС нужно до 1 декабря — срока уплаты земельного, имущественного и транспортного налогов. По словам эксперта, сделать это можно можно с помощью банковского приложения или сервиса уплаты налогов в личном кабинете на сайте ФНС, а также через центр «Мои документы» или почтовым переводом.

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