Центробанк продлит ограничения на операции с наличной валютой

Приток в российские банки наличной валюты в настоящее время превышает спрос на нее. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

«Приток в банки наличной валюты превышает спрос на нее, поэтому банки либо устанавливают курс наличной валюты ниже курса безналичной валюты, либо вводят специальные комиссии, потому что в силу валютных ограничений им достаточно сложно перевести наличную валюту в форму безналичных платежей», — сказала глава ЦБ.

Набиуллина отметила, это может быть временным явлением, за текущей ситуацией будут следить. Кроме того, она добавила, что Центробанк намерен продлить действующие ограничения на операции с наличной валютой на период после 9 сентября.

27 июля сообщалось, что ослабление рубля привело к тому, что россияне стали продавать имеющуюся у них валюту. Отмечалось, что в 2023 году жители России стали избавляться от доллара и евро гораздо чаще, чем в прошлом году. На ситуацию, главным образом, повлияли внешнеполитические и экономические факторы, а также сложности с правильной оценкой возможных валютных рисков.

До этого стало известно, что объем вложений россиян в иностранную наличную валюту на 1 июня этого года составил 7,811 трлн руб. в рублевом эквиваленте. Уточнялось, что в мае, как и в марте-апреле, этот показатель продолжил сокращаться.

Ранее сообщалось, что экономист Владимир Григорьев предрек укрепление рубля к доллару и евро в ближайшее время.