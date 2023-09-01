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Глава Минфина РФ заявил о дискуссии с Центробанком о валютном контроле

Глава Минфина Силуанов заявил о дискуссии с Центробанком о валютном контроле

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Глава Минфина России Антон Силуанов во время конференции «10 лет мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра» заявил, что министерство в данной ситуации выступает за более жесткий валютный контроль, но ведет по этому поводу дискуссию с Центробанком. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, раньше Банк России жестко «отстаивал тему» валютного контроля, а Министерство финансов — «наоборот».

«Сейчас поменялось — мы за более жесткие меры в отношении контроля за потоками. Центральный банк здесь больше за либеральную позицию. Но ничего страшного, мы все равно найдем совместное решение и сблизимся. <…> Мы его (консенсус. — «Газета.Ru») ищем», — сказал министр.

До этого сообщалось, что власти России решили пока не устанавливать нормативы продажи экспортерами валютной выручки и вводить ограничения на движение капитала. Соответствующая договоренность была достигнута на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства и председателем Центрального банка Эльвирой Набиуллиной.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.

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