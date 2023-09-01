В России призвали запустить новый вид ипотечных кредитов

Счетная палата призвала запустить в России так называемую «зеленую ипотеку» — новый вид кредитов на жилье, который бы стимулировал строительство энергоэффективных домов. Об этом пишет «Российская газета».

В Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ говорилось, что здания используют порядка 40% всей потребляемой первичной энергии, 67% электричества, 40% сырья и 14% запасов питьевой воды. Кроме того, здания производят 35% выбросов углекислого газа.

Чтобы снизить потребление ресурсов и сделать вклад в борьбу с глобальным потеплением, застройщикам необходимо строить энергоэффективные дома, которые хорошо сохраняют тепло внутри зимой и не сильно нагреваются летом, считают аудиторы. Также нужно провести соответствующий ремонт в старых строениях. Хорошим стимулом для строительства таких домов и покупки в них квартир может стать «зеленая ипотека», полагают в Счетной палате. Нужно разработать инструменты, которые будут стимулировать жителей и управляющие компании делать энергоэффективный ремонт.

«Зеленая ипотека» — это заем на покупку недвижимости, которая ориентирована на защиту здоровья граждан и окружающую среду. То есть при строительстве застройщик использует безопасные и экологичные материалы, благоустраивает и озеленяет близлежащую территорию, организовывает систему утилизации отходов, применяет водосберегающие технологии, использует энергоэффективные решения. Этот вид ипотеки особенно развит в странах Евросоюза.

Предпосылкой для строительства энергоэффективных зданий в развитых странах послужил мировой энергетический кризис 1973 года, следует из стратегии. Он также известен как нефтяной шок 1973-1974 годов. Кризис был периодом резкого роста цен на энергоносители и дефицита топлива в результате эмбарго арабских нефтедобывающих стран на поставки сырья. Эмбарго последовало в ответ на поддержку США Израиля во время войны Судного дня. Цены на нефть выросли вчетверо менее чем за год и спровоцировали экономические проблемы как в США, так и других странах мира.

Ранее в ДОМ.РФ рассказали о развитии «зеленых» финансовых инструментов в строительстве.