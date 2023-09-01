Сбер добавил несколько функций детских СберКарт ко Дню знаний

Уже 3 млн школьников стали обладателями детской СберКарты, сообщает пресс-служба Сбера.

Детские СберКарты могут получить юные клиенты банка в возрасте от 6 до 13 лет. Кроме того, дети могут научиться управлять финансами в специальном детском приложении СберKids.

Также ко Дню знаний Сбер сделал детскую СберКарту и услугу оповещения о покупках и зачислениях «Уведомления об операциях» бесплатными.

«Сбер предлагает своим юным клиентам удобные и современные сервисы и продукты, а еще образовательные сервисы. Самым маленьким понравятся наши игровые видеоролики и подкасты, а подросткам подойдут лекции, семинары и вебинары. Из них дети узнают, как обращаться с деньгами, как вести расходы, накопить на мечту, открыть свое дело, как не попасться на удочку мошенникам в интернете и многое другое», — отметил старший вице-президент, руководитель блока «Развитие клиентского опыта B2C» Сбербанка Николай Васев.

Чтобы наблюдать за тратами ребенка, родителям доступен сервис «Совместные уведомления». Уведомления будут приходить на номер телефона родителя после каждой проведенной операции.