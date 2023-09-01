На Украине могут втрое увеличить военный налог для населения

Военный налог для физических лиц на Украине могут увеличить в три раза с 1 января 2024 года, передает РИА Новости со ссылкой на законопроект, предложенный Министерством финансов страны.

Согласно документу, предусматривается увеличение ставки военного сбора до 4,5% на время действия правового режима военного положения в стране и 50% поступлений от военного сбора будут направлены исключительно на потребности Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также в тексте сказано, что, по предварительным подсчетам, плановые поступления сумм военного сбора в бюджет в следующем году будут составлять 8,4 млрд гривен ($227,8 млн) в месяц.

Кабинет министров рассмотрит этот законопроект.

Военный сбор на Украине был введен с 3 августа 2014 года как вид налогообложения доходов физлиц. Его размер составляет 1,5% от начисленной заработной платы. В июле от его уплаты освободили военнослужащих.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти страны направили на военные нужды 100% налогов, которые были собраны с граждан и бизнеса.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.