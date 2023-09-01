В России предрекли снижение роли доллара США в мировой экономике

Доллар США является мировой валютой уже около 100 лет, при этом наблюдается плавная тенденция к снижению его роли в мировой торговле. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС, экономист Юрий Юденков.

«Сейчас постепенно к концу подходит период доллара, это просто объективный фактор, время доллара именно в качестве мировой валюты заканчивается. Как альтернатива может рассматриваться юань, но китайцы не особенно торопятся двигаться в этом направлении», — отметил он.

По словам экономиста, доллар сейчас не так устойчив, как раньше. Поэтому кажется логичным постепенный уход ряда мировых экономик из «американца». Дедолларизация еще не набрала критичных масштабов, но общий тренд уже прослеживается, подытожил Юденков.

«Если 40 лет назад мировая торговля осуществлялась в долларе на 70-80%, то теперь это порядка 50%. Да, это все еще очень много, но видна тенденция к уменьшению. В частности, это происходит из-за того, что дедолларизацией занялась Россия, некоторые другие страны начали осуществлять расчеты в национальных валютах», — объяснил эксперт.

Еще один фактор снижения роли доллара — внушительный внешний долг США, который необходимо обслуживать, добавил он.

В июне российский предприниматель Олег Дерипаска в своем Telegram-канале заявил, что в ближайшие три года доля американского доллара на мировом валютном рынке снизится на 20%. Это будет обусловлено значительным приростом объемов государственного долга США. По словам Дерипаски, в ближайшее десятилетие американская валюта не сможет сохранить доминирующего положения на мировом финансовом рынке из-за наращивания роли Китая в глобальной экономике. 23 апреля Дерипаска предрек завершение эры доминирования доллара через пять лет.

Ранее Аксаков спрогнозировал финансовый крах США через десять лет.