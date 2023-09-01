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У крупнейшего покупателя российской нефти упал интерес к ней

Министр нефти и газа Индии Пури пообещал снижение зависимости от нефти из России

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Максим Богодвид/РИА Новости

У Индии остывает интерес к нефти из России. Дели становится выгоднее покупать сырье у поставщиков с Ближнего Востока. Об этом в интервью Bloomberg заявил министр нефти и газа Индии Хардип Пури.

«Наша зависимость от российской нефти резко снизится. Цены [на нефть] в странах Персидского залива сейчас гораздо привлекательнее», — отметил он.

Нефь из России начала торговаться с большими скидками к эталонному североморскому сорту Brent после начала спецоперации, и Индия воспользовалась положением.

Впрочем, стоимость российского топлива для страны выросла. Ранее скидка на Urals к дубайскому сорту Dubai Crude составляла $20 за баррель, сейчас это около $8, сообщало Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков агентства Argus. По данным на 10 августа, цена на российское сырье, которое поставляется на западное побережье Индии, с учетом транспортных расходов по доставке приблизилась к $83 за баррель. Месяц назад баррель Urals продавался Индии по $70.

Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай и Индию за июнь 2023 года, говорилось в отчете Организации стран — экспортеров нефти. В Индии Россия уже год считается лидером по поставкам нефти, обеспечив в июне 45% от общей доли импорта. Общий объем импорта нефти Индией в июне немного уменьшился по сравнению с маем — на 3%, до 4,7 млн б/с. Mint сообщал, что Россия стала крупнейшим экспортером нефти в Индию также в 2022-2023 финансовом году.

Ранее в Индии заявили, что страна не зависит от поставок нефти из России.

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