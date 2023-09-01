Запасы газа в Европе достигли рекордных значений для конца августа

Общие накопленные запасы газа в Евросоюзе в августе находятся на историческом максимуме для данного месяца — хранилища заполнены на 92,8%. Об этом сообщает ТАСС.

При этом отмечается, что темпы закачки газа в подземные хранилища (ПХГ) Европы в августе упали до минимума с 2011 года.

Также отмечается, что «Газпром» поставляет газ для европейских стран транзитом через Украину в объеме 42,4 млн кубометров в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа». Сообщается, что заявка на прокачку через ГИС «Сохрановка» отклонена.

31 августа сообщалось, что Германия и страны Евросоюза начали использовать газ из подземных хранилищ из-за снижения температуры и слабой ветрогенерации в регионе. Отмечалось, что запасы газа из поздемных газов сократились на 0,09 процентного пункта — до 93,85%. При этом сообщается, что в Австрии объем расхода газа превысил уровень закачки в первые дни апреля. ПГХ в Европе на данный момент заполнены на 92,7%, в них содержится порядка 101,91 миллиарда кубометров газа.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.