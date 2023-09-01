В Крыму оценили стоимость национализированной квартиры Зеленского

Глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил РИА Новости, что национализированная квартира семьи президента Украины Владимира Зеленского в поселке Ливадия на южном берегу Крыма оценивается в $200-300 тысяч.

«Сколько может стоить его ялтинская квартира? При самом оптимистичном варианте $200-300 тысяч — это смех, он в день больше кладет в карман», — сказал он.

Константинов добавил, что сейчас уже никто и не помнит, что украинский президент был артистом и профессионально смешил людей. По его словам, этот образ был утрачен.

24 мая Константинов заявлял, что депутаты Госсовета Крыма на заседании проголосовали за расширение перечня национализированного имущества иностранных граждан и государств, в список вошла квартира Зеленского, которая находится в Ялте. По его словам, средства после приватизации планируется направить на нужды спецоперации.

Ранее МИД назвал спекуляциями сообщения о планах по национализации иностранных компаний в РФ.