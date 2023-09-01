Эксперт объяснила, как платить налоги по-новому

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина РФ Ольга Дайнеко интервью радио Sputnik напомнила, что в России изменился порядок уплаты налогов и объяснила, как теперь будут совершаться платежи.

С 1 января текущего года каждый российский налогоплательщик имеет Единый налоговый счет (ЕНС). Специалист пояснила, что ЕНС является своего рода электронным кошельком, с которого Федеральная налоговая служба (ФНС) в автоматически списывает средства для погашения налогов, пеней и штрафов.

Дайнеко отметила, что пополнить его нужно до 1 декабря — срока уплаты земельного, имущественного и транспортного налогов. По словам эксперта, сделать это можно можно с помощью банковского приложения или сервиса уплаты налогов в личном кабинете на сайте ФНС, а также через центр «Мои документы» или почтовым переводом. Также она предложила перечислять всю сумму постепенно, частями. Если на счете окажется больше денег, чем необходимо, то остаток можно будет вернуть через личный кабинет налогоплательщика, где заявление на возврат формируется автоматически.

Также специалист обратила внимание на то, что в первую очередь деньги будут направлены на погашение просроченных платежей, а уже после – на уплату текущих налогов, пеней и штрафов.

«Если раньше можно было выбирать, что именно уплатить в первую очередь, то теперь такой возможности нет. Если средств на ЕНС недостаточно для погашения всех обязательств, а сроки их уплаты совпадают, деньги с ЕНС распределятся по всем начислениям пропорционально их величине», – добавила она.

В заключении Дайнеко напомнила, что новый порядок уплаты налогов обязателен для всех, за исключением самозанятых, так как они смогут сами выбирать, как платить налог на профессиональный доход – с помощью ЕНП или отдельно.

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