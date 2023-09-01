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Пекин ввел ограничения на экспорт некоторых дронов и комплектующих к ним

Китай с 1 сентября вводит ограничения на экспорт ряда БПЛА и деталей к ним

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David J. Phillip/AP

Китай с 1 сентября вводит экспортный контроль в отношении ряда беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также связанного с ними оборудования, передает РИА Новости.

В Министерстве коммерции КНР пояснили, что данные меры приняты с целью защиты государственной безопасности и интересов. Они дополняют экспортные ограничения, введенные в Китае в 2015 году и будут действовать на протяжении двух лет.

В частности, под новые ограничения попадают БПЛА, которыми можно управлять вручную за пределами видимости в течение 30 минут, до этого под запрет попадали дроны, чей полет равнялся или превышал один час. Кроме того, максимальный взлетный вес беспилотника не должен превышать 7 килограммов, а взлетная масса без полезной нагрузки не должна превышать 4 килограмма.

Помимо этого, для экспорта двигателей для беспилотников, у которых максимальная продолжительная мощность превышает 16 киловатт, будет необходимо специальное разрешение. Под ограничения также попало оборудование по созданию помех для дронов и для создания инфракрасных изображений, лазерные прицелы, радиолокаторы с синтезированной апертурой, а также оборудование связи.

В Минкоммерции отметили, что с развитием технологий расширяется и сфера их применения, включая военные цели. Также там подчеркнули, что расширение экспортного контроля не направлено против каких-либо стран и регионов.

8 августа Индия запретила производителям военных БПЛА использовать детали из Китая.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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