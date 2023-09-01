Российским авиакомпаниям предложили приобретать западные лайнеры за счет чистой прибыли

Как сообщает источник издания »Коммерсантъ», три авиакомпании — «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и iFly — достигли предварительного соглашения с Минтрансом о выделении средств из ФНБ для переоформления 40 иностранных самолетов на российскую собственность. По оценкам аналитиков, на страховое урегулирование по этим самолетам потребуется от 80 до 96 миллиардов рублей. Компании должны будут направить на эти сделки всю чистую прибыль за 2022 год. В то же время S7 продолжает согласования с Минтрансом и иностранными владельцами, поэтому это требование затронет их лишь в значительной степени. Utair, по информации «Ъ», решил обойтись без государственного финансирования.

Как сообщается, «Аэрофлот» согласовал выкуп 18 самолетов у ирландской компании AerCap, «Уральские авиалинии» — 19 самолетов от разных владельцев, а iFly — три самолета Airbus A330 от американской компании Air Lease Corporation. В начале лета «Аэрофлот» планировал приобрести не менее 47 самолетов, но, как сообщил источник из «Ъ», продолжается «крайне сложный процесс согласований».

Основной стимул переоформления самолетов из иностранной собственности в российскую заключается в возможности их использования за рубежом, после вывода их из реестров Бермуд и Ирландии.

На 13 марта 2022 года российские авиакомпании эксплуатировали 721 самолет, зарегистрированный в Бермудском реестре. К концу года их осталось 520, а к концу июня 2023 года ожидается, что останется 475 самолетов.

Российские авиакомпании надеются заключить соглашения с западными владельцами самолетов в рамках страхового урегулирования, разрешенного санкциями ЕС. В случае с компаниями из США также может быть рассмотрен вариант прямого выкупа. Однако для проведения таких сделок необходима лицензия американского Министерства финансов (OFAC), которые обычно выдаются на три месяца и действуют до конца сентября.

Некоторые авиакомпании уже готовы провести расчеты, в то время как другие все еще находятся в процессе согласований. S7, по словам источника из Минтранса, не планирует отказываться от возможности государственного финансирования. Компания все еще находится в процессе согласований, хотя приступила к ним раньше других. S7 планирует приобрести самолеты у иностранных лизингодателей и готовит заявки на рассмотрение.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.